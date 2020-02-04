В Башкирии пьяный мужчина выжил после наезда тепловоза

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:23:19+03:00

44-летний житель Кумертау как ни в чем не бывало прохаживался по путям

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На станции Стерлитамак в Башкирии маневровый тепловоз сбил 44-летнего мужчину. Случай произошел в полночь 2 февраля. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что, несмотря на многочисленные травмы в виде перелома обеих голеней, грудного отдела позвоночника, открытую черепно-мозговую травму и ушил головного мозга, мужчина смог выжить. По данным собственного источника «КП-Уфа», пострадавшего доставили в городскую больницу Кумертау.

Известно, что в момент происшествия пешеход находился «в сильной стадии опьянения». Правоохранители считают, что именно это и стало основной причиной инцидента.

Транспортная прокуратура начала проверку, по итогам которой будет решен вопрос о необходимых мерах реагирования. Помимо этого, надзорное ведомство взяло на контроль доследственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU