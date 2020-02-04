В Башкирии пьяный мужчина выжил после наезда тепловоза
На станции Стерлитамак в Башкирии маневровый тепловоз сбил 44-летнего мужчину. Случай произошел в полночь 2 февраля. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
В правоохранительном ведомстве рассказали, что, несмотря на многочисленные травмы в виде перелома обеих голеней, грудного отдела позвоночника, открытую черепно-мозговую травму и ушил головного мозга, мужчина смог выжить. По данным собственного источника «КП-Уфа», пострадавшего доставили в городскую больницу Кумертау.
Известно, что в момент происшествия пешеход находился «в сильной стадии опьянения». Правоохранители считают, что именно это и стало основной причиной инцидента.
Транспортная прокуратура начала проверку, по итогам которой будет решен вопрос о необходимых мерах реагирования. Помимо этого, надзорное ведомство взяло на контроль доследственные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU