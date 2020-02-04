2020-02-04T16:17:56+03:00
Общество

В МЧС предупредили жителей Башкирии о надвигающейся непогоде

К снегопаду прибавится еще и дождь
Владислав КАЗАНЦЕВ
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К снегопаду в Башкирии прибавиться еще и дождьК снегопаду в Башкирии прибавиться еще и дождьФото: Евгения ГУСЕВА
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В МЧС Башкирии предупредили жителей о «комплексе неблагоприятных метеорологических явлений», которые обрушатся на республику в ближайшие сутки.

С 20:00 4 февраля до 20:00 5 февраля в регионе ожидается облачная погода. Грядущей ночью выпадет мокрый снег вперемешку с дождем, по югу республики осадки будут особенно сильными. Местами возникнет гололед, на проводах и деревьях налипнет мокрый снег. На дорогах жизнь водителям подпортят снежные заносы и накаты, а также ухудшение видимости в осадках и тумане до 500 метров и менее. Ветер в ближайшие сутки будет южным, юго-западным – 9-14 м/с, местами прогнозируются порывы до 18 м/с.

Днем так же выпадет мокрый снег. Ветер сменит направление на юго-западное, его скорость останется прежней. Температура воздуха ночью и днем составит -1, -6°

Тем временем сегодня утром, в 8:00, власти Уфы сняли режим ЧС из-за снегопада, который длился со вчерашнего вечера, и ввели режим «Повышенной готовности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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