2020-02-04T19:45:00+03:00
Происшествия

В Уфе пенсионер на внедорожнике сбил двух подростков

Юные пешеходы переходили дорогу на «зеленый»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфафото: ГИБДД Уфа
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В Уфе произошло ДТП с несовершеннолетними: 67-летний водитель на внедорожнике совершил наезд на двух школьников. Об инциденте рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД.

Авария произошла накануне, 3 февраля, в вечерний час пик. Пожилой мужчина за рулем Lifan Myway во время движения по улице Российский сбил подростков, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора.

– В результате наезда 14-летний мальчик с травмой головы госпитализирован, 15-летний мальчик после осмотра медицинскими работниками отпущен домой, – сообщили в дорожной полиции.

В Госавтоинспекции также отметили, что мужчина оказал помощь детям, однако ему все равно грозит административная ответственность за оставления места ДТП. Пенсионера могут лишить прав на срок от 1 до 1,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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