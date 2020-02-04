2020-02-04T14:30:16+03:00
Общество

ВС Башкирии ужесточил наказание мошеннику из Москвы, который пытался провернуть аферу на 20 млн рублей

Условный приговор прокуратуре показался чересчур мягким
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прокуратура сочла решение Кировского районного суда чересчур мягкимПрокуратура сочла решение Кировского районного суда чересчур мягким
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Верховный суд Башкирии ужесточил приговор 63-летнему жителю Москвы Али Айзатуллина. Ранее Кировский районный суд осудил его за покушение на мошенничество в особо крупном размере к трем годам условно с двухлетним испытательным сроком. Прокуратуре приговор показался слишком мягким, и она обжаловала его в апелляционном порядке.

В суде было установлено, что Айзатуллин обладал информацией о проведении правоохранителями проверок в представительстве Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица». В декабре 2018 года он предложил руководителю организации помочь избежать контрольных инспекций за 20 млн рублей.

– Потерпевший перечислил 10 млн рублей на счет Айзатуллина, а при передаче оставшейся части вознаграждения последний был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан, – сообщили в прокуратуре.

Судебная коллегия ВС согласилась с доводами прокуратуры и ужесточила приговор осужденному. Ему назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Айзатуллина взяли под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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ВС Башкирии ужесточил наказание мошеннику из Москвы, который пытался провернуть аферу на 20 млн рублей
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