В Башкирии за один месяц выросло количество погибших в ДТП

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:51:13+03:00

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В январе в Башкирии резко выросло количество ДТП с погибшими. Об этом стало известно во время заседания Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По данным начальника республиканской ГИБДД Динара Гильмутдинова, за первый месяц 2020 года на дорогах республики в 276 авариях погиб 41 человек (на восемь больше, чем годом ранее). При этом главный госавтоинспектор Башкирии отметил, что 171 происшествие связано с неудовлетворительными дорожными условиями: не соблюдается технология зимней очистки дорог и тротуаров, не видна горизонтальная разметка, отсутствуют пешеходные ограждения и знаки.

В свою очередь руководитель дорожного хозяйства РБ Алана Марзаева заявила, что значительная часть ДТП с летальным исходом обусловлена неблагоприятными погодными условиями. Ситуацию усугубляет изношенный технический парк обслуживающих организаций, который не позволяет выполнить весь объем дорожных работ.

Заслушав доклады, глава Башкирии поручил закупить дополнительную спецтехнику, повысить эффективность профилактический операций ГИБДД и разработать дорожную карту по установке недостающих знаков. Хабиров заявил, что для него проблема смертности на дорогах – «это очень серьезный вызов». По его мнению, ответственные ведомства должны ориентироваться на то, «чтобы погибших за год не превышало 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU