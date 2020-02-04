2020-02-04T13:51:13+03:00
Общество

В Башкирии за один месяц выросло количество погибших в ДТП

Печальную статистику на встрече с главой республики привел Динар Гильмутдинов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
Изменить размер текста:

В январе в Башкирии резко выросло количество ДТП с погибшими. Об этом стало известно во время заседания Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По данным начальника республиканской ГИБДД Динара Гильмутдинова, за первый месяц 2020 года на дорогах республики в 276 авариях погиб 41 человек (на восемь больше, чем годом ранее). При этом главный госавтоинспектор Башкирии отметил, что 171 происшествие связано с неудовлетворительными дорожными условиями: не соблюдается технология зимней очистки дорог и тротуаров, не видна горизонтальная разметка, отсутствуют пешеходные ограждения и знаки.

В свою очередь руководитель дорожного хозяйства РБ Алана Марзаева заявила, что значительная часть ДТП с летальным исходом обусловлена неблагоприятными погодными условиями. Ситуацию усугубляет изношенный технический парк обслуживающих организаций, который не позволяет выполнить весь объем дорожных работ.

Заслушав доклады, глава Башкирии поручил закупить дополнительную спецтехнику, повысить эффективность профилактический операций ГИБДД и разработать дорожную карту по установке недостающих знаков. Хабиров заявил, что для него проблема смертности на дорогах – «это очень серьезный вызов». По его мнению, ответственные ведомства должны ориентироваться на то, «чтобы погибших за год не превышало 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВС Башкирии ужесточил наказание мошеннику из Москвы, который пытался провернуть аферу на 20 млн рублей
В Башкирии за один месяц выросло количество погибших в ДТП
Прокурор Башкирии обратился в суд с требованием признать «Башкорт» экстремистской организацией
В Кировском районе Уфы из-за строительства дома на два года перекроют улицу
Министр образования Башкирии представил нового ректора ИРО
Мэра Уфы заметили за уборкой снега
По заказу Башкирии разработано смарт-устройство для определения благополучия животного
Радий Хабиров показал, как будет выглядеть Советская площадь в Уфе после реконструкции
В Уфе за сутки с улиц вывезли 28 тысяч кубометров снега
В уфимском аэропорту самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы
В метель на трассе в Башкирии произошло встречное ДТП со смертельным исходом
Житель Башкирии спас из огня пятерых детей
В правительстве Башкирии озвучили очередные кадровые перестановки
Сотрудники мэрии Уфы отправились чистить снег на улицах
В Уфе завершено расследование дела «золотого прокурора»
На трассах в Башкирии закрыли движение для пассажирских автобусов
В Башкирии благотворительный фонд «Изгелек» возобновил свою деятельность
В Башкирию вернулись все туристы из Китая
В Башкирии у УГОКа отозвали лицензию на пользование недрами
В Уфе родителей просят подписать согласие на обыск детей в школах
В Уфе обвиняемого по делу об убийстве педофила отправили под домашний арест
В Уфе ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов