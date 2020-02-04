Прокурор Башкирии обратился в суд с требованием признать «Башкорт» экстремистской организацией

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:31:55+03:00

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Прокурор Башкирии обратился в Верховный суд с исковым требованием признать организацию «Башкорт» экстремистской «в защиту интересов государства, общества и неопределенного круга лиц». Соответствующее уведомление опубликовали активисты в сообществе «ВКонтакте». Из документа следует, что предварительное судебное заседание по административному делу состоится в пятницу, 7 февраля.

Представители «Башкорта» напомнили, что прокуратура давала организации два месяца «на исправление выявленных ею нарушений». Этот срок должен был истечь только в конце февраля. «Предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности» организация получила 25 декабря. В нем прокуратура в числе нарушений указывает, что лидерами «Башкорта» являются ранее судимые по «экстремистским статьям» Сагит Исмагилов, Фанзил Ахметшин и Айрат Дильмухаметов. Кроме того, правоохранительное ведомство проводило результаты историко-психолого-лингвистического исследования, из которого следовало, что в митинге организации, который прошел в 2017 году, были выявлены признаки возбуждения ненависти и вражды.

– Если Башкирскую общественную организацию "Башкорт" признают экстремистской, то это будет первая башкирская национальная организация, которая будет таковою признана, – пояснили члены организации. – Соответственно будут запрещены все ее филиалы, символика, флаг, статьи, все официальные группы в соц сетях.

В «Башкорте» призвали сторонников и неравнодушных поддержать сообщество в Верховном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU