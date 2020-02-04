В Кировском районе Уфы из-за строительства дома на два года перекроют улицу

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:30:06+03:00

Движение откроется в последний день 2021 года

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Уфы на два года перекроют улицу Красноярскую. Об этом сообщает пресс-службе городской администрации. Ограничение на движение транспорта будет введено в связи со строительством жилого дома «со встроено-пристроенными помещениями».

Улица Красноярская будет перекрыта на участке от створа жилого дома №40 до створа дома №30. Ограничение продлится вплоть до 31 декабря 2021 года. Трехсекционное здание, из-за которого закроют проезд, будет возведено на площади, ограниченной шестью улицами: Мингажева, Чернышевского, Ветошникова, Кирова, Айской, проспектом Салавата Юлаева.

В мэрии попросили уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендовали заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU