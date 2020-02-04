2020-02-04T12:30:06+03:00
Общество

В Кировском районе Уфы из-за строительства дома на два года перекроют улицу

Движение откроется в последний день 2021 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: администрация Уфыфото: администрация Уфы
Изменить размер текста:

В Кировском районе Уфы на два года перекроют улицу Красноярскую. Об этом сообщает пресс-службе городской администрации. Ограничение на движение транспорта будет введено в связи со строительством жилого дома «со встроено-пристроенными помещениями».

Улица Красноярская будет перекрыта на участке от створа жилого дома №40 до створа дома №30. Ограничение продлится вплоть до 31 декабря 2021 года. Трехсекционное здание, из-за которого закроют проезд, будет возведено на площади, ограниченной шестью улицами: Мингажева, Чернышевского, Ветошникова, Кирова, Айской, проспектом Салавата Юлаева.

В мэрии попросили уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендовали заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВС Башкирии ужесточил наказание мошеннику из Москвы, который пытался провернуть аферу на 20 млн рублей
В Башкирии за один месяц выросло количество погибших в ДТП
Прокурор Башкирии обратился в суд с требованием признать «Башкорт» экстремистской организацией
В Кировском районе Уфы из-за строительства дома на два года перекроют улицу
Министр образования Башкирии представил нового ректора ИРО
Мэра Уфы заметили за уборкой снега
По заказу Башкирии разработано смарт-устройство для определения благополучия животного
Радий Хабиров показал, как будет выглядеть Советская площадь в Уфе после реконструкции
В Уфе за сутки с улиц вывезли 28 тысяч кубометров снега
В уфимском аэропорту самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы
В метель на трассе в Башкирии произошло встречное ДТП со смертельным исходом
Житель Башкирии спас из огня пятерых детей
В правительстве Башкирии озвучили очередные кадровые перестановки
Сотрудники мэрии Уфы отправились чистить снег на улицах
В Уфе завершено расследование дела «золотого прокурора»
На трассах в Башкирии закрыли движение для пассажирских автобусов
В Башкирии благотворительный фонд «Изгелек» возобновил свою деятельность
В Башкирию вернулись все туристы из Китая
В Башкирии у УГОКа отозвали лицензию на пользование недрами
В Уфе родителей просят подписать согласие на обыск детей в школах
В Уфе обвиняемого по делу об убийстве педофила отправили под домашний арест
В Уфе ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов