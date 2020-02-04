2020-02-04T11:42:45+03:00
Общество

Министр образования Башкирии представил нового ректора ИРО

Институтом после ухода Гульназ Шафиковой будет руководить Азат Янгиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: БИРОфото: БИРО
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Вчера, 3 января, министр образования Башкирии Айбулат Хажин представил исполняющего обязанности ректора Института развития образования Башкирии. Им стал Азат Янгиров. На руководящем посту он сменил Гульназ Шафикову, которая приказом Минобра была уволена 25 января. Новый глава БИРО уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Азат Янгиров родился в городе Свердловске. В 1999 году с отличием окончил экономический факультет БашГУ по специальности «Национальная экономика». Спустя три года окончил очную аспирантуру, диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук защитил в Уфимском научном центре РАН. В 2006 году Янгирову присвоили звание доцента. В 2009 он защитил докторскую диссертацию в Самарском государственном экономическом университете. В 2018 году занял кресло директора Института стратегических исследований РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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