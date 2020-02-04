2020-02-04T11:05:44+03:00
Общество

Мэра Уфы заметили за уборкой снега

Градоначальник смог найти под сугробом бордюр [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видео "Вся Уфа"фото: скриншот видео "Вся Уфа"
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В Уфе главу администрации города заметили за уборкой снега. Ульфат Мустафин расчищал тротуар на улице Пархоменко. Видео, на котором мэр столицы Башкирии убирается вместе со своими коллегами, опубликовал телеканал «Вся Уфа». Во время работы Мустафин смог найти спрятанный под сугробом бордюр. Сити-менеджер отметил, что они должны быть всегда открытыми.

Как только видео появилось в сети, корреспондент «КП-Уфа» отправился на место уборки, однако, к сожалению, главу администрации там застать уже не удалось.

Напомним, из-за прошедшего накануне в столице Башкирии снегопада коммунальные службы работают в усиленном режиме. Чтобы поддержать их, Ульфат Мустафин поручил чиновникам – представителям мэрии и районных администраций – так же выйти на улицы и расчистить от снега аллеи и тротуары.

Мэр Уфы чистит снег // 4..02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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