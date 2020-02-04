По заказу Башкирии разработано смарт-устройство для определения благополучия животного

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:37:01+03:00

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В Башкирии ветеринарных врачей снабдят смарт-устройствами со специальным мобильным приложением для определения владельца животного и подтверждения его благополучия. Об этом сообщил начальник регионального Управления ветеринарии Азат Зиганшин на еженедельном оперативном совещании в правительстве Башкирии.

По словам чиновника, прибор был разработан впервые и специально по заказу республики. В настоящее время устройство находится на этапе тестирования. 40 девайсов используются в пилотном режиме в Стерлитамакском районе и БГАУ.

Ветеринарные участки республики будут оснащены устройствами, которые заменят амбулаторные карты, к 2021 году. В приборах есть сканеры для считывания подкожных чипов и кодов различной модификации. Цена одной единицы составляет 40 тысяч рублей. На обеспечение всех ветучастков будет потрачено около 21 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU