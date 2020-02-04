В Уфе за сутки с улиц вывезли 28 тысяч кубометров снега

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:18:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 3 на 4 февраля в очистке Уфы от снега было задействовано 305 единиц техники и 77 сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– На снежные полигоны за сутки вывезено более 28 тысяч кубометров снега. Это в среднем по 200 рейсов на каждое коммунальное учреждение города, – отметили в мэрии.

После обильного снегопада, который вчера, 3 февраля, накрыл Уфу, температура воздуха резко повысилась, в результате чего образовались накаты и гололед. Коммунальным службам пришлось обрабатывать дороги противогололедными материалами – в общей сложности, около 494 тонн.

С 5 утра 164 единицы техники приступили к уборке придомовых территорий. Час спустя к ним присоединились 802 дворника управляющих организаций. Им в подмогу вышли почти 2,5 тысячи сотрудников жилищных предприятий других специальностей.

– На очистке кровель жилых домов сегодня будут трудиться 121 бригада кровельщиков – 339 человек с применением 9 автовышек, – рассказали власти Уфы.

В администрации также добавили, что в связи со снегопадом и сильным ветров в Уфе с 17:00 3 февраля введен режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU