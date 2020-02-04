В уфимском аэропорту самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:38:58+03:00

Рейс пришлось задержать почти на три часа Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Уфы самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы искусственной взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел сегодня, 4 февраля, ранним утром.

Лайнер со 183 пассажирами на борту и шестью членами экипажа готовился занять исполнительный старт и во время разворота вышел за пределы полосы краем основной правой стойки шасси. Самолет выполнял рейс «Уфа-Внуково».

ИА «Башинформ», цитируя пресс-службу авиаузла, сообщает, что воздушное судно было отбуксировано к месту стоянки силами местных служб. Рейс пришлось задержать на 2 часа 50 минут – до 10 утра по местному времени.

Тем временем в соцсетях появилось видео с места происшествия. Одна из пассажирок в своем Instagram написала: "Самолет слетел с дороги... Уфа-Москва. Нас высадили".

В Уфе самолет выкатился за пределы взлетной полосы // 4.02..

ИСТОЧНИК KP.RU