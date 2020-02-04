В метель на трассе в Башкирии произошло встречное ДТП со смертельным исходом
В Благовещенском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.
Все случилось накануне днем, 4 февраля, на 25 км трассы Благовещенск-Павловка. На автодороге столкнулись Mazda 6, за рулем которой находился 43-летний местный житель, и встречная Lada Granta. Последней управлял 58-летний мужчина. От удара обе машины вынесло за пределы трассы.
фото: ГИБДД РБ
Травмы, несовместимые с жизнью, получила пассажирка из отечественной легковушки. Она скончалась на месте происшествия.
– Со слов очевидцев, водитель Mazda, двигалась со стороны Благовещенска в направлении села Бедеева Поляна. Причины и условия возникновения ДТП будут установлены в ходе начатого разбирательства, – передали в региональной Госавтоинспекции.
За 3 февраля на дорогах Башкирии зафиксировано 15 аварий, в которых один человек погиб и 16 – получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU