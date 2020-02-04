2020-02-04T08:05:07+03:00
Происшествия

В метель на трассе в Башкирии произошло встречное ДТП со смертельным исходом

Авария случилась в Благовещенском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Благовещенском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.

Все случилось накануне днем, 4 февраля, на 25 км трассы Благовещенск-Павловка. На автодороге столкнулись Mazda 6, за рулем которой находился 43-летний местный житель, и встречная Lada Granta. Последней управлял 58-летний мужчина. От удара обе машины вынесло за пределы трассы.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Травмы, несовместимые с жизнью, получила пассажирка из отечественной легковушки. Она скончалась на месте происшествия.

– Со слов очевидцев, водитель Mazda, двигалась со стороны Благовещенска в направлении села Бедеева Поляна. Причины и условия возникновения ДТП будут установлены в ходе начатого разбирательства, – передали в региональной Госавтоинспекции.

За 3 февраля на дорогах Башкирии зафиксировано 15 аварий, в которых один человек погиб и 16 – получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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