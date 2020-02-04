2020-02-04T07:33:45+03:00
Происшествия

В Башкирии пожарные спасли из огня пятерых детей

К счастью, в пожаре никто не пострадал
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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В минувший понедельник, 3 февраля, поздно вечером в доме по улице Мусы Джалиля в селе Старобалтачево, что в Балтачевском районе Башкирии, произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 22:48. На место незамедлительно отправились сотрудники пожарной охраны и добровольные пожарные команды из близлежащих деревень.

По прибытии пожарных стало известно, что горит крыша и стены двухэтажного бревенчатого дома. К счастью, обошлось без жертв – пожар был потушен, а из здания вывели 10 человек. Среди спасенных оказалось пятеро маленьких детей.

Как отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии, в доме в момент возгорания находился 36-летний мужчина, трое его сыновей 14, 7 и 5 лет. К ним пришли в гости бабушка, брат и сестра мужчины со своими детьми. У женщины дочка 6 лет и сын 9 лет. С ними в здании находились 38-летний брат хозяина дома и его знакомая.

Как выяснилось, пожар начался из-за того, что дети играли со спичками на веранде. Внезапно вспыхнувший пожар заметили соседи – они прибежали в дом и рассказали хозяевам, что их дом горит. Мать хозяина дома вывела всех взрослых и детей из дома.

Сейчас всех детей разместили в социальном приюте для детей и подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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