2020-02-04T07:14:45+03:00
Политика

В правительстве Башкирии озвучили очередные кадровые перестановки

Одно из ключевых министерств вновь сменило руководителя
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На прошеднем в минувший понедельник, 3 февраля, оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики заявил о кадровых перестановках в одном из министерств. Радий Хабиров сообщил, что министерство земельных и имущественных отношений с приставкой врио возглавит бывший замминистра Наталья Полянская. Ранее эту должность недолго занимала Гульшат Арсланова.

По словам Радия Хабиров Арсланова будет заниматься развитием МФЦ в республике. До своего назначения в минземимущества она этим и занималась.

Напомним, предшественником Гульшат Арслановой на посту министра земельных и имущественных отношений был Олег Полстовалов, который теперь возглавляет Башкультнаследие. В свою очередь, до возвращения Хабирова в Башкирию этот пост занимал Евгений Гурьев. Последний сейчас находится под домашним арестом и дожидается суда по обвинению в превышении должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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