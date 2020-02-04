В Уфе чиновников отправили чистить снег на улицах

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:26:54+03:00

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Сегодня, 4 февраля, стало известно, что сотрудники уфимской мэрии выйдут на субботник. Вчера, 3 февраля, в городе ввели режим ЧС из-за сильнейшего снегопада, коммунальщики не справляются. Вот и решил Ульфат Мустафин, что его подчиненные должны помочь дворникам расчистить улицы от последствий «снежного апокалипсиса».

Также мэр башкирской столицы распорядился мобилизовать все силы на уборку снега с улиц. Он попросил провести «разъяснительные беседы» с коммерческими организациями и учебными заведениями и напомнить им, что на подконтрольных им территориях они сами должны убирать снег. Об этом сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

- Вы видите, что происходит на улице, какие погодные условия. Сейчас необходимо бросить все силы на расчистку территорий города, - заявил еще вчера на заседании специальной комиссии по ликвидации ЧС Ульфат Мустафин.

ИСТОЧНИК KP.RU