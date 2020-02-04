В Уфе завершено расследование дела «золотого прокурора»

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:38:59+03:00

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Следком по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении экс-прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. «Золотого прокурора» обвиняют в получении взяток, сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Собеседник издания утверждает, что в деле более ста томов.

Напомним, Рамиля Гарифуллина задержали в собственном кабинете при получении взяткипосредника. Речь шла о сумме в 5,5 млн рублей. В мае прошлого года сотрудники СКР по Башкирии возбудили еще одно уголовное дело в отношении экс-прокурора. По данным сыщиков, Гарифуллин помог знакомому перевестись на другое место службы в прокуратуре, поближе к нему. За это он получил миллион рублей.

Ранее «Комсомолка» писала о том, почему Рамиля Гарифуллина можно назвать «золотым прокурором» или вовсе «башкирским Захарченко».

ИСТОЧНИК KP.RU