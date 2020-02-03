На трассах в Башкирии закрыли движение для пассажирских автобусов

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:41:50+03:00

Проезд перекрыт также для пассажирских такси и грузовиков

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Из-за сложных погодных условий в Башкирии ограничили движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков.

Как сообщает ФКУ Упрдор "Приуралье", с 22:00 сегодняшнего дня, 3 февраля, для них закрыто движение на участке трассы М-5 с км 1239+000 - км 1307+000 в Оренбургской области, Татарстане и Башкирии. Кроме того, с 20:30 введено ограничение на дороге Р-240 Уфа-Оренбург. Речь идет об участке км 112+077 - км 316+902.

Такие меры приняты в связи со снегопадами, обрушившимися на республику и соседние регионы.

Напомним, в Уфе из-за погоды и вовсе введен режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU