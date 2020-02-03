2020-02-03T20:41:50+03:00
Общество

На трассах в Башкирии закрыли движение для пассажирских автобусов

Проезд перекрыт также для пассажирских такси и грузовиков
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Из-за сложных погодных условий в Башкирии ограничили движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков.

Как сообщает ФКУ Упрдор "Приуралье", с 22:00 сегодняшнего дня, 3 февраля, для них закрыто движение на участке трассы М-5 с км 1239+000 - км 1307+000 в Оренбургской области, Татарстане и Башкирии. Кроме того, с 20:30 введено ограничение на дороге Р-240 Уфа-Оренбург. Речь идет об участке км 112+077 - км 316+902.

Такие меры приняты в связи со снегопадами, обрушившимися на республику и соседние регионы.

Напомним, в Уфе из-за погоды и вовсе введен режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассах в Башкирии закрыли движение для пассажирских автобусов
В Башкирии благотворительный фонд «Изгелек» возобновил свою деятельность
В Башкирию вернулись все туристы из Китая
В Башкирии у УГОКа отозвали лицензию на пользование недрами
В Уфе родителей просят подписать согласие на обыск детей в школах
В Уфе обвиняемого по делу об убийстве педофила отправили под домашний арест
В Уфе ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов
В Уфе прекратили поиски молодой женщины с экзотическим именем
«Я не хотел его убивать»: уфимцу, защитившего ребенка от извращенца, избирают меру пресечения
В Уфе эвакуировали посетителей крупного торгового центра
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
По программе «Родной улицы» в Башкирии в порядок приведут 113 км дорог
В лесу на окраине Уфы обнаружили труп неизвестного: в кармане у него лежала фотография женщины
В Башкирии с подозрением на коронавирус экстренно госпитализировали прибывшего из Китая подростка
«Доклады о туалетах надоели»: Хабиров отчитал подчиненных за инертность в сфере туризма
Стали известны причины смерти молодых парня и девушки, которых нашли на съемной «однушке» в Башкирии
«Сбросил с 5 этажа котят и вынес окровавленную мать»: уфимец скидывал на детей пакеты с новорожденными котятами
Власти Башкирии назвали районы без качественной питьевой воды
В Башкирии на съемной «однушке» нашли тела студента и его 14-летней подруги
Стали известны итоги голосования на эмблему Года эстетики в Башкирии
Власти Башкирии рассказали как защититься от коронавируса
«А можно его в мэры Уфы?»: жителей Башкирии умилило видео с мальчиком, который расчищает детскую площадку
«Где наши деньги?»: Радий Хабиров рассказал об «убожестве» в некоторых районах Башкирии
«Ильшат пытался уйти от столкновения»: появилось видео с места аварии, где погибла молодая семья из Башкирии
Уфимская компания планирует создавать биоразлагаемую полимерную упаковку
В мэрии Уфы отчитали коммунальщиков за неубранный снег
В столкновении трех иномарок в Уфе пострадала женщина