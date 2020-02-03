В Башкирию вернулись все туристы из Китая

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:15:05+03:00

Признаков коронавируса ни у кого не обнаружено

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В Уфу из Китая прибыл последний самолет туроператора «Тез тур» с 350 туристами на борту. По предварительным данным, ни у кого из не выявлено признаков коронавируса.

По информации «Интерфакса», на китайском курорте Санья, расположенном на острове Хайнань, туристов из Башкирии больше не осталось. При этом стоит уточнить, что речь идет лишь о тех, кто отдыхал в рамках организованных туров.

Роспотребнадзор рекомендует всем, кто возвращается в страну из Китая, наблюдать за своим самочувствием две недели - этого срока достаточно, чтобы болезнь, если она имеется, проявилась. При первых признаках недуга, нужно обратиться к врачу и сообщить ему о поездке в Поднебесную.

Напомним, на днях подростка из Стерлитамака госпитализировали с подозрением на коронавирус. Мальчик вернулся из поездки по Китаю и почувствовал недомогание.

ИСТОЧНИК KP.RU