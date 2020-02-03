В Башкирии благотворительный фонд «Изгелек» возобновил свою деятельность

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:59:17+03:00

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Благотворительный фонд «Изгелек», о приостановке деятельности которого было заявлено осенью прошлого года, возобновил свою работу. Об этом сообщила исполнительный директор организации Зарина Гайсина.

С сегодняшнего дня, 3 февраля, фонд возобновляет прием заявок по двум программам: «Скорая помощь» и благотворительный марафон «ХАИР». По первому проекту поддержка оказывается жителям Башкирии до 35 лет, нуждающимся в оперативном и консервативном лечении. Помощь «Изгелек» окажет в том случае, если проведение лечения невозможно или затруднено при поддержке госучреждений или не выделяется финансирование по линии государства.

– В первую очередь оказывается поддержка лечения больных с онкологическими, генетическими заболеваниям, аномалиями развития органов, которым промедление в лечебных мероприятиях может стоить жизни или грозить ухудшением течения заболевания, а также лекарственном обеспечении трансплантологии, – отметили в фонде.

Второй проект – благотворительный марафон «ХАИР» – посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Программа проводится совместно с Республиканским центрам социального обслуживания населения. Фонд окажет адресную помощь одиноким пожилым людям с минимальной пенсией по старости, оставшимся без попечения родственников. Бабушек и дедушек поддержат продуктами питания. О том, как принять участие в марафоне и внести посильную сумму, можно узнать на официальном сайте «Изгелек».

ИСТОЧНИК KP.RU