В Уфе ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:01:14+03:00

В ближайшую неделю осадки не прекратятся

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В Уфе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильных снегопадов и ветра. Он действует с сегодняшнего дня, с 17.00.

По мнению городских властей, такая мера позволит привлечь максимальное количество людей и техники к уборке и вывозу снега. Работы будут осуществляться круглые сутки.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий в столицу Башкирии ограничен въезд грузового транспорта. Это касается направлений Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.

При этом прогнозы синоптиков по-прежнему неутешительны. Предварительно, снегопады будут досаждать жителям региона до середины февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU