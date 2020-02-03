2020-02-03T17:01:14+03:00
Общество

В Уфе ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов

В ближайшую неделю осадки не прекратятся
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Коммунальные службы намерены работать круглые суткиКоммунальные службы намерены работать круглые суткиФото: Евгения ГУСЕВА
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В Уфе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильных снегопадов и ветра. Он действует с сегодняшнего дня, с 17.00.

По мнению городских властей, такая мера позволит привлечь максимальное количество людей и техники к уборке и вывозу снега. Работы будут осуществляться круглые сутки.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий в столицу Башкирии ограничен въезд грузового транспорта. Это касается направлений Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.

При этом прогнозы синоптиков по-прежнему неутешительны. Предварительно, снегопады будут досаждать жителям региона до середины февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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