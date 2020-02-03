В Уфе ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов
В Уфе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильных снегопадов и ветра. Он действует с сегодняшнего дня, с 17.00.
По мнению городских властей, такая мера позволит привлечь максимальное количество людей и техники к уборке и вывозу снега. Работы будут осуществляться круглые сутки.
Напомним, что из-за ухудшения погодных условий в столицу Башкирии ограничен въезд грузового транспорта. Это касается направлений Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.
При этом прогнозы синоптиков по-прежнему неутешительны. Предварительно, снегопады будут досаждать жителям региона до середины февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU