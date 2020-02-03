2020-02-03T16:50:07+03:00
Общество

В Уфе прекратили поиски молодой женщины с экзотическим именем

Уфимку искали почти пять суток
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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26-летняя Лайла Зармаль Ханмухамат пропала в Уфе в прошлый четверг, 30 января. Девушка ушла из дома в столице Башкирии и исчезла.

К поискам молодой уфимки с необычным восточным именем сразу подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Они же сегодня, 3 февраля, сообщили радостную новость: Лайла Зармаль найдена, она жива.

Добровольцы поблагодарили всех, кто участвовал в розыске девушки. Подробностей ее поисков волонтеры не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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