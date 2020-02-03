В Уфе прекратили поиски молодой женщины с экзотическим именем
Уфимку искали почти пять суток
Фото: соцсети
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26-летняя Лайла Зармаль Ханмухамат пропала в Уфе в прошлый четверг, 30 января. Девушка ушла из дома в столице Башкирии и исчезла.
К поискам молодой уфимки с необычным восточным именем сразу подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Они же сегодня, 3 февраля, сообщили радостную новость: Лайла Зармаль найдена, она жива.
Добровольцы поблагодарили всех, кто участвовал в розыске девушки. Подробностей ее поисков волонтеры не сообщают.
ИСТОЧНИК KP.RU