В Башкирии у УГОКа отозвали лицензию на пользование недрами
Речь идет о разработке Восточно-Молодежного участка руд цветных металлов
Фото: ugok.ru
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У Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОКа) отозвали лицензию на пользование недрами. Речь идет о праве на геологические изыскания на Восточно-Молодежном участке, где имеются запасы меди, цинка, золота и серебра.
По данным "Ъ-Уфа", изначально департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу выдал предприятию лицензию на этот участок аж до января 2041 года. Почему ее вдруг решено было отозвать, пока не ясно.
- Предприятие узнало о решении департамента Роснедр 3 февраля, - сообщает издание.
ИСТОЧНИК KP.RU