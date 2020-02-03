В Башкирии у УГОКа отозвали лицензию на пользование недрами

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:31:07+03:00

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У Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОКа) отозвали лицензию на пользование недрами. Речь идет о праве на геологические изыскания на Восточно-Молодежном участке, где имеются запасы меди, цинка, золота и серебра.

По данным "Ъ-Уфа", изначально департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу выдал предприятию лицензию на этот участок аж до января 2041 года. Почему ее вдруг решено было отозвать, пока не ясно.

- Предприятие узнало о решении департамента Роснедр 3 февраля, - сообщает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU