В Уфе эвакуировали посетителей крупного торгового центра

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:03:50+03:00

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Сегодня, 3 февраля, около 17:40 в Уфе экстренно эвакуировали персонал и посетителей торгового центра «Планета». Как сообщают очевидцы, на место прибыли сотрудники пожарной охраны, полицейские и скорая помощь. О причинах эвакуации пока ничего не известно.

Как отметил осведомленный собеседник «КП-Уфа», многие посетители ТЦ так торопились эвакуироваться, что выбежали на улицу без верхней одежды. Специально для них к входу в здание подогнали автобус, чтобы люди могли согреться. Как известно, в Уфе с самого утра бушует пурга и на башкирскую столицу вновь опустился «снежный апокалипсис».

- Причиной сработки пожарного извещателя стало обильное парообразование из системы отопления на складе одного из магазинов. Проведенная проверка возгорания и задымления не выявила. Жизни и здоровью посетителей ничего не угрожает. ТРЦ работает в штатном режиме, - прокомментировали в администрации «Планеты».

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU