2020-02-03T17:03:50+03:00
Происшествия

В Уфе эвакуировали посетителей крупного торгового центра

На место прибыли сотрудники пожарной охраны
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: собственный источник «КП-Уфа»Фото: собственный источник «КП-Уфа»
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 февраля, около 17:40 в Уфе экстренно эвакуировали персонал и посетителей торгового центра «Планета». Как сообщают очевидцы, на место прибыли сотрудники пожарной охраны, полицейские и скорая помощь. О причинах эвакуации пока ничего не известно.

Как отметил осведомленный собеседник «КП-Уфа», многие посетители ТЦ так торопились эвакуироваться, что выбежали на улицу без верхней одежды. Специально для них к входу в здание подогнали автобус, чтобы люди могли согреться. Как известно, в Уфе с самого утра бушует пурга и на башкирскую столицу вновь опустился «снежный апокалипсис».

- Причиной сработки пожарного извещателя стало обильное парообразование из системы отопления на складе одного из магазинов. Проведенная проверка возгорания и задымления не выявила. Жизни и здоровью посетителей ничего не угрожает. ТРЦ работает в штатном режиме, - прокомментировали в администрации «Планеты».

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе обвиняемого по делу об убийстве педофила отправили под домашний арест
В Уфе ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов
В Уфе прекратили поиски молодой женщины с экзотическим именем
«Я не хотел его убивать»: уфимцу, защитившего ребенка от извращенца, избирают меру пресечения
В Уфе эвакуировали посетителей крупного торгового центра
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
По программе «Родной улицы» в Башкирии в порядок приведут 113 км дорог
В лесу на окраине Уфы обнаружили труп неизвестного: в кармане у него лежала фотография женщины
В Башкирии с подозрением на коронавирус экстренно госпитализировали прибывшего из Китая подростка
«Доклады о туалетах надоели»: Хабиров отчитал подчиненных за инертность в сфере туризма
Стали известны причины смерти молодых парня и девушки, которых нашли на съемной «однушке» в Башкирии
«Сбросил с 5 этажа котят и вынес окровавленную мать»: уфимец скидывал на детей пакеты с новорожденными котятами
Власти Башкирии назвали районы без качественной питьевой воды
В Башкирии на съемной «однушке» нашли тела студента и его 14-летней подруги
Стали известны итоги голосования на эмблему Года эстетики в Башкирии
Власти Башкирии рассказали как защититься от коронавируса
«А можно его в мэры Уфы?»: жителей Башкирии умилило видео с мальчиком, который расчищает детскую площадку
«Где наши деньги?»: Радий Хабиров рассказал об «убожестве» в некоторых районах Башкирии
«Ильшат пытался уйти от столкновения»: появилось видео с места аварии, где погибла молодая семья из Башкирии
Уфимская компания планирует создавать биоразлагаемую полимерную упаковку
В мэрии Уфы отчитали коммунальщиков за неубранный снег
В столкновении трех иномарок в Уфе пострадала женщина