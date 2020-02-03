2020-02-03T15:17:37+03:00
Общество

По программе «Родной улицы» в Башкирии в порядок приведут 113 км дорог

В приоритете – села и деревни
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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В Башкирии по программе «Родная улица» отремонтируют более 112 км дорог. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщили председатель Гостранса РБ Тимур Мухаметьянова.

В приоритете проекта – центральные улицы сел и деревень с населением более тысячи человек, а также улицы с интенсивностью движения свыше шестисот авто в сутки.

По данным Мухаметьянова, за 2019 года в рамках «Родной улицы» в порядок приведено 95 км улиц (план перевыполнен на 10%). До 2024 году власти планируют охватить ремонтом почти 564 км. На многих дорогах асфальт появится впервые. Глава Башкирии, комментируя доклад главы Гостранса, отметил, что помимо асфальтирования, необходимо навести порядок вдоль новых дорог.

– Было бы неплохо сразу делать тротуары, чтобы люди не ходили по обочине, – подчеркнул руководитель региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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