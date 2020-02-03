2020-02-03T14:27:59+03:00
Происшествия

В лесу на окраине Уфы обнаружили труп неизвестного: в кармане у него лежала фотография женщины

Полиция просит помощи в установлении личности умершего
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба МВДфото: пресс-служба МВД
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В лесном массиве на улице Лесунова в Уфе 16 декабря прошлого года было обнаружено тело неизвестного. В кармане его одежды лежала только фотография женщины. Сейчас отдел полиции №1 пытается установить личность мужчины и просит помощи у горожан. Пресс-служба МВД обнародовала тот самый снимок и перечислила приметы умершего.

Приметы: ориентировочный возраст – 50-60 лет, рост – 175 см, лицо овальное (европейского типа) дугообразные густые брови.

Был одет в шерстяную серую кофту, серую рубашку, синюю кофту с черными рукавами, черную футболку с надписью, красную футболку, серые штаны с черным поясным ремнем, синюю кофту без рукавов, черные спортивных штаны и черные зимние ботинки.

– Просьба ко всем, кому что-либо известно о погибшем или о женщине, изображенной на фотографии, сообщить в Отдел полиции № 1 по городу Уфе по номеру (347) 279-48-70. Дежурная часть МВД по РБ – (347) 279-39-02, Дежурная часть УМВД по Уфе – (347) 237-19-60 или 02 (102 – с мобильного) – передали уфимские полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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