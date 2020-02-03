В Башкирии с подозрением на коронавирус экстренно госпитализировали прибывшего из Китая подростка

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:50:27+03:00

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В Стерлитамаке с подозрением на коронавирус госпитализировали школьника. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. По словам главврача инфекционной больницы Бориса Шарипова, восьмиклассник недавно вернулся в Башкирии из китайской провинции Хайнань. Там он проводил отпуск вместе с родителями. По возвращении ребенок почувствовал себя неважно и был доставлен в «инфекционку». У него уже взяли анализы и отправили их на исследование.

– Результаты будут готовы через несколько дней, – сообщил главврач больницы изданию cityopen.ru.

Медик не исключает, что речь идет об обычном ОРВИ, вызванной акклиматизацией организма ребенка.

Напомним, в Уфе с подозрением на коронавирус было госпитализировано как минимум три человека. Опасную инфекцию не обнаружили ни у кого из них.

ИСТОЧНИК KP.RU