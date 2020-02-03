«Доклады о туалетах надоели»: Хабиров отчитал подчиненных за инертность в сфере туризма

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:16:50+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров на опертивном совещании в правительстве раскритиковал подчиненных за инертность в развитии сферы туризма. Руководитель региона отметил, что несмотря на большой количество совещаний, никаких качественных предложений по развитию данной отрасли нет. В качестве ориентира продуктивности он привел форум легкой промышленности, участники которого сформулировали конкретные предложения и пути их реализации.

— Время идет, я ждать не могу. Я три-четыре раза собирал совещание по туризму. Особого движения не вижу. В какой-то момент у меня терпение кончится – я сам буду этим заниматься, – пригрозил Хабиров. – Предприниматели, занимающиеся туризмом, должны почувствовать господдержку.

Глава Башкирии также отметил, что ему надоели «доклады о том, какие должны быть туалеты». Он ждет предложений по туризму – «большой отрасли экономики, которая пока держится на каких-то энтузиастах и старых наработках».

ИСТОЧНИК KP.RU