2020-02-03T10:48:01+03:00
Общество

Власти Башкирии назвали районы без качественной питьевой воды

По статистике, каждый седьмой житель республики не обеспечен элементарным благом цивилизации
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В ближайшую пятилетку власти надеются обеспечить качественной водой до 92,5% населения республикиВ ближайшую пятилетку власти надеются обеспечить качественной водой до 92,5% населения республикиФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили обеспеченность жителей республики качественной питьевой водой. С докладом выступил министр ЖКХ Борис Беляев.

По данным статистики, в Башкирии 502 тысячи человек (12,4% от населения) не обеспечены качественной водой. Это каждый седьмой житель республики. В числе наиболее крупных проблемных территорий по этому показателю – города Бирск и Стерлитамак, а также Альшеевский, Благоварский, Иглинский, Кушнаренковский, Туймазинский, Уфимский и Чишминский районы. Практически никаких проблем с водой нет у городов Уфа, Салавата, Агидель, Кумертау, Межгорье, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай и Учалы.

Борис Беляев также отметил, что средний износ систем водоснабжения в Башкирии составляет 69%. В этом году на обеспечение жителей качественной водой будет направлено 1,2 млрд рублей. Деньги пойдут на проектировку трех объектов водоснабжения в Бураевском и Аскинском районах, а также на строительство семи объектов (в том числе в населенных пунктах Туймазинского района).

По программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология» до 2024 года Башкирия получит 4,25 млрд рублей. В этом году часть этих денег будет потрачена на водозабор и водоводы для шести деревень Уфимского района, запуска строительства станции очистки воды в Стерлитамаке мощностью 60 тысяч кубов в сутки. В ближайшую пятилетку власти надеются обеспечить качественной водой до 92,5% населения республики (сейчас этот показатель составляет 87,6%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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