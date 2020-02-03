Власти Башкирии рассказали как защититься от коронавируса

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:21:09+03:00

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Сегодня, 3 февраля, во время очередного совещания башкирском правительстве подняли вопрос о профилактике борьбы с коронавирусом, источником распространения которого называют город Ухань в Китае. Власти республики подчеркнули, что на сегодняшний день в Башкирии случаев заражения нет, но бдительность не помешает.

- Фактов заболевания у нас на территории республики нет. Будем контролировать, дай бог, чтобы мы эту беду прошли. Мы готовы к любым последствиям. Силы и средства у нас имеются, - заявил глава республики Радий Хабиров.

В свою очередь, вице-премьер башкирского правительства Ленара Иванова посетовала на то, что жители региона слишком спокойно реагируют на эту угрозу. По ее словам, в местах массовых скоплений людей нет медицинских масок.

- Чем опасна эта инфекция? Она постоянно мутирует, поэтому не могут найти от нее вакцину. Плюс это накладывается на сезонную ОРВИ. Очень большая просьба ко всем: включить бдительность и настороженность, - подчеркнула вице-премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU