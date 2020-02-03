2020-02-03T09:21:09+03:00
Политика

Власти Башкирии рассказали как защититься от коронавируса

Вице-премьер башкирского правительства посетовала на отсутствие медицинских масок в людных местах
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Михаил Солунин/ТАССФото: Михаил Солунин/ТАСС
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 февраля, во время очередного совещания башкирском правительстве подняли вопрос о профилактике борьбы с коронавирусом, источником распространения которого называют город Ухань в Китае. Власти республики подчеркнули, что на сегодняшний день в Башкирии случаев заражения нет, но бдительность не помешает.

- Фактов заболевания у нас на территории республики нет. Будем контролировать, дай бог, чтобы мы эту беду прошли. Мы готовы к любым последствиям. Силы и средства у нас имеются, - заявил глава республики Радий Хабиров.

В свою очередь, вице-премьер башкирского правительства Ленара Иванова посетовала на то, что жители региона слишком спокойно реагируют на эту угрозу. По ее словам, в местах массовых скоплений людей нет медицинских масок.

- Чем опасна эта инфекция? Она постоянно мутирует, поэтому не могут найти от нее вакцину. Плюс это накладывается на сезонную ОРВИ. Очень большая просьба ко всем: включить бдительность и настороженность, - подчеркнула вице-премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На съемной «однушке» в Башкирии при невыясненных обстоятельствах погибли студент и школьница
Стали известны итоги голосования на эмблему Года эстетики в Башкирии
Власти Башкирии рассказали как защититься от коронавируса
«А можно его в мэры Уфы?»: жителей Башкирии умилило видео с мальчиком, который расчищает детскую площадку
«Где наши деньги?»: Радий Хабиров рассказал об «убожестве» в некоторых районах Башкирии
«Ильшат пытался уйти от столкновения»: появилось видео с места аварии, где погибла молодая семья из Башкирии
Уфимская компания планирует создавать биоразлагаемую полимерную упаковку
В мэрии Уфы отчитали коммунальщиков за неубранный снег
В столкновении трех иномарок в Уфе пострадала женщина
Стало известно из-за чего чаще всего умирают жители Башкирии
В Уфе распродадут автомобили должников
«Казалось, она вечная...»: в ДТП с иномаркой в Башкирии погибла учительница физики
Гузель Уразова рассказала всю правду о деньгах в татаро-башкирском шоу-бизнесе
«Придется работать по ночам»: стала известна судьба брошенной матери троих детей из Башкирии
Ползущую по дороге на коленях бабушку сняли на видео в Уфе
Жительницу Уфы задержали с контрабандой средств для похудения
В Башкирии предлагают закрепить право на оплату труда в Конституции
После неудавшегося свидания парень ограбил храм в Уфе
В Башкирии водитель заехал на машине на детскую горку и снял это на видео
В Уфе прекращены поиски 23-летнего Эдгара Емельянова
Экс-министр образования Башкирии Гульназ Шафикова получила новую должность
В Башкирии вспыхнул гараж с каретами скорой помощи
Начало февраля в Башкирии будет аномально теплым и снежным - синоптики
Момент взрыва автомобиля на газовой заправке в Башкирии попал на видео
«Ребенок переломан, в коме»: близкие разбившейся молодой семьи из Башкирии просят помощи
«Профессиональный» альфонс из Уфы обвел вокруг пальца жительницу Петербурга
Жителя Уфы встревожили странные белые пятна на Уфимке
В Башкирии водитель «Калины» погибла во встречном ДТП с «Киа»
«На Первом»: Моргенштерн записал совместный трек с Иваном Ургантом