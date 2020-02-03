«А можно его в мэры Уфы?»: жителей Башкирии умилило видео с мальчиком, который расчищает детскую площадку

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:08:16+03:00

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В башкирском городе Нефтекамске ребенок в одиночку расчищал детскую площадку от снега. Видео появилось в городском аккаунте в Instagram и умилило пользователей.

На кадрах записи видно, как ребенок (его точный возраст неизвестен, но на вид – ученик начальных классов) с лопаткой в руках убирается на детской площадке, занесенной снегом после метели. Он старательно пробивает путь на основные объекты: скамейки, горки и качели. К моменту старта видео он уже прошел 10-15 метров.

Разумеется, упорство и ответственность за свой двор, проявленные мальчуганом, вызвали настоящий шквал похвалы от пользователей.

– Можно этого мальчика в мэры Уфы? – вопрошает один из жителей столицы Башкирии.

Ему также прочат и другую должность во власти – министр ЖКХ. В большинстве комментариев отмечается, что ребенок понял, что надеется в этой жизни не на кого и просто взял инициативу в свои руки. Отдельных комплиментов удостоились и его родители за «правильное воспитание» сына. Главное – смеется один из подписчиков – чтобы органы опеки не взволновались.

Мальчик из Нефтекамска расчистил детскую площадку от снега // 3.02..

ИСТОЧНИК KP.RU