2020-02-03T08:12:02+03:00
Происшествия

«Ильшат пытался уйти от столкновения»: появилось видео с места аварии, где погибла молодая семья из Башкирии

Трагедия произошла на трассе Москва-Челябинск
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ГИБДД по Челябинской областиФото: ГИБДД по Челябинской области
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В социальных сетях появилось видео момента жуткой аварии на трассе Москва-Челябинск, где погибла молодая семья из Башкирии. ДТП произошло 31 января близ поворота на Ашу в Челябинской области.

В результате столкновения ВАЗ-2107 и «Kia Sorento» погиб 27-летний уроженец Салаватского района Ильшат Сафин, а его супруга Гульназ Гиззатова скончалась по пути в больницу. Их семилетняя дочка с тяжелыми травмами попала в больницу в Аше. Родные ребенка сообщили «КП-Уфа», что она находится в коме.

Фото: газета «На земле Салавата»

Фото: газета «На земле Салавата»

На видео, которое распространяется в социальных сетях видно, что водитель отечественной легковушки пытается уйти от столкновения – в какой-то момент он резко поворачивает вправо. Но, увы, избежать удара в лоб не удается и обе машины отлетают на обочину.

Ранее сестра погибшей женщины Ирина через «Комсомолку» обратилась ко всем неравнодушным с просьбой найти записи с видеорегистратора, так как виновник аварии стал отрицать свою вину.

Момент аварии в Челябинской области, где разбилась молодая семья из Башкирии // 3.02..

ИСТОЧНИК KP.RU

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