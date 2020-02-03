Уфимская компания планирует создавать биоразлагаемую полимерную упаковку
Уфимская компания ООО «Флэр» хочет потратить 380 млн рублей на модернизацию производства полимерной упаковки и создавать перерабатываемые и биоразлагаемые материалы. Планы уже обсудили на «Инвестчасе» в правительстве – владелец и руководитель Андрей Щербацкий уже представил проект.
Сама компания находится в Шакше. Инвестпроект предполагает реконструкцию помещений иприобретение оборудования для изготовления кашировальных и усадочных пленок, а также флексографии для печати этикеток.
Если верить бизнес-плану, то в текущем году инвестиции составят 45 млн руб., в 2021-2022 вырастут до 85 млн, а в 2023-2025 и вовсе до 250 млн.
ИСТОЧНИК KP.RU