Уфимская компания планирует создавать биоразлагаемую полимерную упаковку

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:28:09+03:00

Если верить бизнес-плану, то в текущем году инвестиции составят 45 млн руб., в 2021-2022 вырастут до 85 млн, а в 2023-2025 и вовсе до 250 млн.

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Уфимская компания ООО «Флэр» хочет потратить 380 млн рублей на модернизацию производства полимерной упаковки и создавать перерабатываемые и биоразлагаемые материалы. Планы уже обсудили на «Инвестчасе» в правительстве – владелец и руководитель Андрей Щербацкий уже представил проект.

Сама компания находится в Шакше. Инвестпроект предполагает реконструкцию помещений иприобретение оборудования для изготовления кашировальных и усадочных пленок, а также флексографии для печати этикеток.

Если верить бизнес-плану, то в текущем году инвестиции составят 45 млн руб., в 2021-2022 вырастут до 85 млн, а в 2023-2025 и вовсе до 250 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU