2020-02-03T07:28:09+03:00
Экономика

Уфимская компания планирует создавать биоразлагаемую полимерную упаковку

Планы обсудили на «Инвестчасе» в правительстве
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Если верить бизнес-плану, то в текущем году инвестиции составят 45 млн руб., в 2021-2022 вырастут до 85 млн, а в 2023-2025 и вовсе до 250 млн.Если верить бизнес-плану, то в текущем году инвестиции составят 45 млн руб., в 2021-2022 вырастут до 85 млн, а в 2023-2025 и вовсе до 250 млн.
Изменить размер текста:

Уфимская компания ООО «Флэр» хочет потратить 380 млн рублей на модернизацию производства полимерной упаковки и создавать перерабатываемые и биоразлагаемые материалы. Планы уже обсудили на «Инвестчасе» в правительстве – владелец и руководитель Андрей Щербацкий уже представил проект.

Сама компания находится в Шакше. Инвестпроект предполагает реконструкцию помещений иприобретение оборудования для изготовления кашировальных и усадочных пленок, а также флексографии для печати этикеток.

Если верить бизнес-плану, то в текущем году инвестиции составят 45 млн руб., в 2021-2022 вырастут до 85 млн, а в 2023-2025 и вовсе до 250 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимская компания планирует создавать биоразлагаемую полимерную упаковку
В мэрии Уфы отчитали коммунальщиков за неубранный снег
В столкновении трех иномарок в Уфе пострадала женщина
Стало известно из-за чего чаще всего умирают жители Башкирии
В Уфе распродадут автомобили должников
«Казалось, она вечная...»: в ДТП с иномаркой в Башкирии погибла учительница физики
Гузель Уразова рассказала всю правду о деньгах в татаро-башкирском шоу-бизнесе
«Придется работать по ночам»: стала известна судьба брошенной матери троих детей из Башкирии
Ползущую по дороге на коленях бабушку сняли на видео в Уфе
Жительницу Уфы задержали с контрабандой средств для похудения
В Башкирии предлагают закрепить право на оплату труда в Конституции
После неудавшегося свидания парень ограбил храм в Уфе
В Башкирии водитель заехал на машине на детскую горку и снял это на видео
В Уфе прекращены поиски 23-летнего Эдгара Емельянова
Экс-министр образования Башкирии Гульназ Шафикова получила новую должность
В Башкирии вспыхнул гараж с каретами скорой помощи
Начало февраля в Башкирии будет аномально теплым и снежным - синоптики
Момент взрыва автомобиля на газовой заправке в Башкирии попал на видео
«Ребенок переломан, в коме»: близкие разбившейся молодой семьи из Башкирии просят помощи
«Профессиональный» альфонс из Уфы обвел вокруг пальца жительницу Петербурга
Жителя Уфы встревожили странные белые пятна на Уфимке
В Башкирии водитель «Калины» погибла во встречном ДТП с «Киа»
«На Первом»: Моргенштерн записал совместный трек с Иваном Ургантом