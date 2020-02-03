2020-02-03T07:17:03+03:00
Общество

В мэрии Уфы отчитали коммунальщиков за неубранный снег

Заместитель Ульфата Мустафина собрал ночное совещание
Эльвина АПАРИНА
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Хусаинов поручил в усиленном круглосуточном режиме продолжать уборку, особенно во дворах и территориях.Хусаинов поручил в усиленном круглосуточном режиме продолжать уборку, особенно во дворах и территориях.
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Салават Хусаинов, первый заместитель уфимского сити-менеджера, собрал совещание в ночь на 3 февраля, чтобы обсудить проблемы уборки и вывоза снега.

Выслушав отчеты администраций районов о работе коммунальщиков, Хусаинов отметил, что, несмотря на то, что коммунальные службы в усиленном режиме очищают город, есть замечания по качеству выполненных работ. К примеру, много обращений от жителей Октябрьского, Советского и Орджоникидзевского районов столицы – у них нечищеные дворы.

Хусаинов поручил в усиленном круглосуточном режиме продолжать уборку, особенно во дворах и территориях. Также на совещании обсудили тот факт, что уборке снега мешают оставленные горожанами автомобили.

– Понятно, что качественной уборке двора мешают припаркованные автомобили. Надо их перемещать, а жителей – постоянно информировать о предстоящей уборке, – подчеркнул Салават Хусаинов. – В последующие дни ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим, на местах необходимо правильно организовать работу и усилить контроль за ее выполнением. Особое значение придать очистке кровли жилых домов и зданий, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье граждан, – добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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