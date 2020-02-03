2020-02-03T07:02:54+03:00
Происшествия

В столкновении трех иномарок в Уфе пострадала женщина

ДТП случилось в Сипайлово
Эльвина АПАРИНА
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Всего за 2 февраля на дорогах республики произошло две автоаварии, в которых два человека получили травмы.Всего за 2 февраля на дорогах республики произошло две автоаварии, в которых два человека получили травмы.
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2 февраля ближе к полуночи в столице Башкирии в микрорайоне Сипайлово произошло массовое ДТП.

Как сообщили в ГИБДД республики, на улице Королева 52-летний мужчина за рулем «Renault Duster» при повороте налево наехал на стоявший на красный сигнал светофора «Daewoo Gentra». После этого вторая иномарка столкнулась с позади стоящим «Mercedes Е240».

В аварии травмы получила 33-летняя женщина, водитель «Daewoo», ей понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД заметили у предполагаемого виновника аварии, водителя «Renault Duster», признаки опьянения. Однако проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался. Дорожные полицейские составили административный материал, и теперь автомобилисту грозит лишение прав, а также крупный штраф.

Всего за 2 февраля на дорогах республики произошло две автоаварии, в которых два человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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