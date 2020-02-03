В столкновении трех иномарок в Уфе пострадала женщина
2 февраля ближе к полуночи в столице Башкирии в микрорайоне Сипайлово произошло массовое ДТП.
Как сообщили в ГИБДД республики, на улице Королева 52-летний мужчина за рулем «Renault Duster» при повороте налево наехал на стоявший на красный сигнал светофора «Daewoo Gentra». После этого вторая иномарка столкнулась с позади стоящим «Mercedes Е240».
В аварии травмы получила 33-летняя женщина, водитель «Daewoo», ей понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники ГИБДД заметили у предполагаемого виновника аварии, водителя «Renault Duster», признаки опьянения. Однако проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался. Дорожные полицейские составили административный материал, и теперь автомобилисту грозит лишение прав, а также крупный штраф.
Всего за 2 февраля на дорогах республики произошло две автоаварии, в которых два человека получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU