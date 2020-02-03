Стало известно из-за чего чаще всего умирают жители Башкирии

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:50:37+03:00

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Аналитики рассказали из-за чего чаще всего умирают жители Башкирии. Как сообщает портал «UfaCitynews.ru» со ссылкой на Башстат, самой распространенной причиной смерти стали болезни системы кровообращения. В 2019 году по этой причине в регионе скончались 19 029 человек. Еще 595 умерли из-за новообразований – злокачественных опухолей и кист. 2 267 человек умерло из-за болезней органов пищеварения, 2 722 - дыхания, 807 – от инфекционных и паразитарных болезней.

3526 человека скончались из-за внешних причин: 704 совершили суицид, 457 погибли в авариях, 139 были убиты, а 81 отравились контрафактным алкоголем.

Погибать и умирать в республике по сравнению с 2018 годом стали меньше. Если в 2019 году не стало 45 144 человека, то в 2018 умерших было 45 446.

ИСТОЧНИК KP.RU