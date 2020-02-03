В Уфе распродадут автомобили должников

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:30:30+03:00

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В столице Башкирии в марте пройдет очередной аукцион по продаже имущества должников. Всего выставлены 43, большая часть из них – иномарки:

- Nissan Almera, год выпуска – 2014, стоимость лота начинается от 530 000 рублей; - Hyundai Solaris, год выпуска – 2015, начальная стоимость – 337 768 рублей; - Lifan 214815, год выпуска – 2014, начальная стоимость – 304 393 рубля; - Dong Feng DFM H30, год выпуска – 2014, начальная стоимость – 473 450 рублей; - Geely MK Cross, год выпуска – 2012, начальная стоимость – 140 000 рублей; - Daewoo Nexia, год выпуска – 2012, начальная стоимость – 119 000; - Kia SLS, год выпуска – 2011, начальная стоимость – 806 400 рублей; - Daewoo Nexia, год выпуска – 2010, начальная стоимость – 114 656 рублей; - Lada 219420, год выпуска – 2014, начальная стоимость – 306 880 рублей; - Lada 219010, год выпуска – 2013, начальная стоимость – 308 829 рублей; - Audi А6, год выпуска – 2011, начальная стоимость – 713 475 рублей; - Volkswagen Polo, год выпуска – 2017, начальная стоимость – 700 663 рубля; - Peugeot 3008, год выпуска – 2014, начальная стоимость – 658 500 рублей; - Ford Fiesta, год выпуска – 2006, начальная стоимость – 114 750 рублей; - Nissan X-Trail, год выпуска – 2013, начальная стоимость – 36 030 рублей; - Chevrolet Lacetti, год выпуска – 2012, начальная стоимость – 294 100 рублей; - Kia Rio, год выпуска – 2011, начальная стоимость – 424 000 рублей; - ВАЗ 21150, год выпуска – 2006, начальная стоимость – 24 000 рублей; - ZAZ Chance, год выпуска – 2012, начальная стоимость – 130 000 рублей; - Mitsubishi ASX 1,6, год выпуска – 2012, начальная стоимость – 475 150 рублей; - Chevrolet Cruze, год выпуска – 2014, начальная стоимость – 423 422 рубля; - Mitsubishi Lancer, год выпуска – 2006, начальная стоимость – 253 980 рублей; - FAW V5, год выпуска – 2013, начальная стоимость – 113 050 рублей; - Lada 212140, год выпуска – 2014, начальная стоимость – 178 500 рублей; - Hyundai i30, год выпуска – 2013, начальная стоимость – 430 100 рублей; - Skoda Fabia, год выпуска – 2011, начальная стоимость – 255 000 рублей; - Lada Kalina, год выпуска – 2016, начальная стоимость – 329 131 рубль; - ВАЗ 21074, год выпуска – 2007, начальная стоимость – 127 500 рублей; - Lada Priora, год выпуска – 2011, начальная стоимость – 156 400 рублей.

В торгах принять участие может любой гражданин. Для это нужно подать заявку, оплатить задаток и подготовить пакет документов. Все подробности можно узнать по телефону 8 (347) 272-16-46.

ИСТОЧНИК KP.RU