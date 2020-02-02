«Казалось, она вечная...»: в ДТП с иномаркой в Башкирии погибла учительница физики

2 Февр. 2020 2020-02-02T22:00:33+03:00

Женщине было 57 лет

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Страшная авария, которая случилась днем 1 февраля, унесла жизнь 57-летней жительницы Дюртюлей. Как стало известно "КП-Уфа", погибшей оказалась Зинаида К., работавшая учителем физики в городской школе №5.

Как рассказали в ГИБДД Башкирии, ее "Лада Калина" на трассе Уфа-Янаул столкнулась с "Киа Рио". Зинаида погибла на месте.

Коллеги и ученики женщины скорбят о ее безвременной кончине.

- Шокирующая новость... Пусть земля будет ей пухом...не верится..страшно больно. Мне казалось, она вечная. Всегда подтянутая, работящая, замечательный педагог ещё советской закалки, - пишет бывшая коллега погибшей в соцсетях.

- Настоящий педагог, любима всеми учениками и родителями, проникла в наши сердца и души! Теплая, отзывчивая, настоящая, человечная, самая лучшая! Не хватит слов описать ее... Скорбим.... - написала Лиана Г.

Известно, что прощание с погибшей состоится во вторник, 4 февраля, в Мишкинском районе.

Фото: instagram.com

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU