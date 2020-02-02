Ползущую по дороге на коленях бабушку сняли на видео в Уфе

2 Февр. 2020 2020-02-02T20:23:16+03:00

Позже женщине все же помогли

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Жители улицы Халтурина в Уфе стали свидетелями жуткой картины, развернувшейся в дворе одного из домов. На их глазах пожилая женщина ползла на коленях по заснеженной дороге. Очевидцы сняли это на видео и выложили в соцсети.

- Живет на Халтурина, 34, одна, родственников нет. Прошу обратить внимание соцработников Уфы и помочь ей, - написал автор видеозаписи.

По какой причине бабушка не могла встать на ноги, автор не объяснил. Некоторые предположили, что из-за проблем со здоровьем, другие списали все на гололед, мол, надежнее ползком, чем на своих двоих.

- По такой дороге и здоровый человек еле пройдёт, - заметил один из подписчиков.

К слову, в комментариях откликнулось много людей, пожелавших помочь бабушке продуктами, чтобы ей не приходилось выходить на улицу в гололед.

Бабушка ползет по улице в Уфе // 2.02.

ИСТОЧНИК KP.RU