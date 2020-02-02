Ползущую по дороге на коленях бабушку сняли на видео в Уфе
Жители улицы Халтурина в Уфе стали свидетелями жуткой картины, развернувшейся в дворе одного из домов. На их глазах пожилая женщина ползла на коленях по заснеженной дороге. Очевидцы сняли это на видео и выложили в соцсети.
- Живет на Халтурина, 34, одна, родственников нет. Прошу обратить внимание соцработников Уфы и помочь ей, - написал автор видеозаписи.
По какой причине бабушка не могла встать на ноги, автор не объяснил. Некоторые предположили, что из-за проблем со здоровьем, другие списали все на гололед, мол, надежнее ползком, чем на своих двоих.
- По такой дороге и здоровый человек еле пройдёт, - заметил один из подписчиков.
К слову, в комментариях откликнулось много людей, пожелавших помочь бабушке продуктами, чтобы ей не приходилось выходить на улицу в гололед.
Бабушка ползет по улице в Уфе // 2.02.
ИСТОЧНИК KP.RU