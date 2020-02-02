2020-02-02T20:12:57+03:00
Общество

«Придется работать по ночам»: стала известна судьба брошенной матери троих детей из Башкирии

Из квартиры женщину все же выселили
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Пока молодую маму приютила подруга, но у той самой трое детейПока молодую маму приютила подруга, но у той самой трое детей
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Мы уже рассказывали грустную историю молодой мамы из Стерлитамака Ирины С. Муж бросил ее с тремя детьми буквально без гроша.

- Он ее даже не встретил из роддома, просто детей и ее вещи оставил подруге, квартиру сдал и пропал. Больше его никто не видел, на суд только приходил, - сокрушается волонтер благотворительного фонда «Радуга добра» Регина Биргулиева.

В конце прошлого года мужчина перестал платить Ирине алименты, из-за чего с деньгами в семье стало совсем туго. Женщине было нечем платить за комнату в общежитии. Владельцы терпели до последнего, но потом все же выселили молодую мать с детьми. Ирина так бы и осталась с малышами на улице, но выручила знакомая.

- Она пока живет у подруги, вот только у той самой трое детей. К тому же с ними еще живет мама, как я поняла, - объясняет активистка.

Долго оставаться в таких условиях женщина не может. Пока она работает днем, но волонтеры также подыскали ей работу в ночную смену, будет ли этого достаточно для аренды отдельного жилья, пока не ясно.

- Мы будем пытаться ей помочь. Надеемся, что и неравнодушные люди откликнутся, ситуации ведь разные бывают, сейчас в ее жизни просто черная полоса, - говорит Регина.

Если вы готовы оказать Ирине какую-то помощь, свяжитесь с благотворительным фондом (Регина Бургулиева: 8-919-616-60-26).

ИСТОЧНИК KP.RU

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