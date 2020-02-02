Жительницу Уфы задержали с контрабандой средств для похудения
В Уфе возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее задержали при получении на почте запрещенных препаратов из Казахстана. Как сообщила сама женщина, она заказала через интернет средство для похудения. Однако таможня обнаружила, что в посылке содержалось 62,4 грамма сильнодействующего вещества "сибутрамин", запрещенного в России.
Против уфимки сейчас возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ. Женщине грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы до семи лет.
В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что расследование уголовного дела они взяли на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU