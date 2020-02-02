2020-02-02T17:20:45+03:00
Происшествия

После неудавшегося свидания парень ограбил храм в Уфе

С добычей молодой человек уехал в другой регион
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Альметьевске задержали 23-летнего парня, который обчистил один из храмов в Уфе.

Молодой человек рассказал, что приехал в столицу Башкирии к девушке, но встречи не случилось. Перед поездкой домой раздосадованный парень решил поставить в храме на улице Белякова свечки "на хорошую дорогу". Но в какой-то момент он, видимо, решил, что одних свечек будет маловато. Юноша разбил стекло в храмовой лавке и прихватил оттуда золотые и серебряные украшения, а также иконы. С добычей парень сел в свой ВАЗ-2114 и был таков.

- Стражи порядка оперативно установили грабителя и выехали за ним в г. Альметьевск. Там молодой человек был задержан и доставлен в город Уфу, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Возбуждено дело по статье «Грабеж». Подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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