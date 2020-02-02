В Башкирии вспыхнул гараж с каретами скорой помощи

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:45:44+03:00

Пострадал один человек

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В седьмом часу утра 2 февраля в Стерлитамаке случился крупный пожар. В гараже местной станции скорой помощи на улице Карла Маркса загорелся один из автомобилей. Когда на место прибыли пожарные, огонь охватил уже две кареты "скорой": УАЗ и "Форд Транзит". Обе машины оказались серьезно повреждены.

За 20 минут отрытое горение удалось унять. К 06.54 последствия пожара были ликвидированы.

- Распространение пожара на рядом стоящие автомобили не допущено, - уточнили в ГУ МЧС по Башкирии.

Известно, что в результате пожара пострадал человек, его госпитализировали в ГБУЗ КБ №1.

Причины возгорания установят эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель.

Фото: МЧС по Башкирии

В Стерлитамаке сгорел гараж станции скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU