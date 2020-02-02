Экс-министр образования Башкирии Гульназ Шафикова получила новую должность

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:33:58+03:00

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Бывший министр образования Башкирии Гульназ Шафикова, затем возглавлявшая Институт развития образования, получила должность в Башкирском государственном педагогическом университете им. Акмуллы. На сайте вуза сообщается, что она работает на кафедре дошкольной педагогики и психологии.

Напомним, Гульназ Шафикова возглавляла Минобр Башкирии с 2015 по 2018 годы. За эти три года она оказалась в эпицентре двух скандалов. Сначала чиновница написала пост в своем Инстаграм с двумя ошибками в трех предложениях, а второй раз попалась на плагиате. Она опубликовала чужие материалы по психологии под видом собственных. После двух конфузов министр сложила свои полномочия и возглавила БИРО, но в в конце января оставила и эту должность.

ИСТОЧНИК KP.RU