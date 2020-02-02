Начало февраля в Башкирии будет аномально теплым и снежным - синоптики

2 Февр. 2020 2020-02-02T12:41:26+03:00

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Начало февраля в Башкирии выдастся теплым и снежным. По прогнозам синоптиков, первая половина грядущей недели будет особенно богата осадкам.

- На активной периферии очередного североатлантического циклона будут наблюдаться осадки различных фаз – снег, мокрый снег, дождь, местами метель при усилении ветра до сильного, - говорится в прогнозе Башгидромета.

Соответственно, нужно готовиться к проблемам на дорогах. Снежная каша, накат, гололедица - все это предрекают в регионе синоптики.

Температура воздуха днем может подниматься выше нуля. В целом в феврале среднемесячная температура в регионе ожидается на 1,5-2,0° выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, лишь на юге - меньше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU