Начало февраля в Башкирии будет аномально теплым и снежным - синоптики
Начало февраля в Башкирии выдастся теплым и снежным. По прогнозам синоптиков, первая половина грядущей недели будет особенно богата осадкам.
- На активной периферии очередного североатлантического циклона будут наблюдаться осадки различных фаз – снег, мокрый снег, дождь, местами метель при усилении ветра до сильного, - говорится в прогнозе Башгидромета.
Соответственно, нужно готовиться к проблемам на дорогах. Снежная каша, накат, гололедица - все это предрекают в регионе синоптики.
Температура воздуха днем может подниматься выше нуля. В целом в феврале среднемесячная температура в регионе ожидается на 1,5-2,0° выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, лишь на юге - меньше обычного.
ИСТОЧНИК KP.RU