«Ребенок переломан, в коме»: близкие разбившейся молодой семьи из Башкирии просят помощи
Родственники молодой семьи из Башкирии, разбившейся 31 января в Челябинской области, ищут свидетелей ДТП. Сестра погибшей 33-летней Гульназ Гиззатовой обратилась к возможным очевидцам в соцсетиях.
Авария, напомним, случилась близ поворота на Ашу. По предварительной информации, "Киа Соренто" выехала на большой скорости на встречку и протаранила ВАЗ-2107, в котором находились супруги и их семилетняя дочь.
Фото: соцсети
- Супруг Ильшат скончался на месте, Гульназ была направлена в больницу г. Аши и скончалась в пути. Дочка Зарина находится в реанимации, ребенок переломан, в коме, - пишет сестра погибшей Ирина Байкова.
Пока врачи не разрешают перевезти ребенка в Уфу - малышка очень слаба и до сих пор не пришла в себя.
- Врачи борются за жизнь, состояние крайне тяжелое, - объясняет Ирина.
По словам Ирины, предполагаемый инициатор аварии от своей вины отказывается.
- Водитель "Киа Соренто" выстраивает позицию потерпевшего с адвокатом, - объяснила "КП-Уфа" сестра погибшей.
В связи с этим близкие семьи ищут очевидцев или записи видеорегистраторов, где запечатлен момент аварии.
- Эти записи не должны попадать в руки ГИБДД Аши. Есть подозрения в фальсификации ситуации, в целом нет доверия, - признается Ирина.
Ильшату было всего 27 лет
Супруги из Уфы разбились в ДТП в Ашинском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU