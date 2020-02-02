«Ребенок переломан, в коме»: близкие разбившейся молодой семьи из Башкирии просят помощи

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:46:49+03:00

Им нужны свидетели или записи момента аварии

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Родственники молодой семьи из Башкирии, разбившейся 31 января в Челябинской области, ищут свидетелей ДТП. Сестра погибшей 33-летней Гульназ Гиззатовой обратилась к возможным очевидцам в соцсетиях.

Авария, напомним, случилась близ поворота на Ашу. По предварительной информации, "Киа Соренто" выехала на большой скорости на встречку и протаранила ВАЗ-2107, в котором находились супруги и их семилетняя дочь.

Фото: соцсети

- Супруг Ильшат скончался на месте, Гульназ была направлена в больницу г. Аши и скончалась в пути. Дочка Зарина находится в реанимации, ребенок переломан, в коме, - пишет сестра погибшей Ирина Байкова.

Пока врачи не разрешают перевезти ребенка в Уфу - малышка очень слаба и до сих пор не пришла в себя.

- Врачи борются за жизнь, состояние крайне тяжелое, - объясняет Ирина.

По словам Ирины, предполагаемый инициатор аварии от своей вины отказывается.

- Водитель "Киа Соренто" выстраивает позицию потерпевшего с адвокатом, - объяснила "КП-Уфа" сестра погибшей.

В связи с этим близкие семьи ищут очевидцев или записи видеорегистраторов, где запечатлен момент аварии.

- Эти записи не должны попадать в руки ГИБДД Аши. Есть подозрения в фальсификации ситуации, в целом нет доверия, - признается Ирина.

Ильшату было всего 27 лет

Супруги из Уфы разбились в ДТП в Ашинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU