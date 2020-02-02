В Башкирии водитель «Калины» погибла во встречном ДТП с «Киа»
Страшная авария случилась вчера в обед, 1 февраля, в Мишкинском районе. Как сообщает Госавтоинспекция Башкирии, на дороге Уфа-Янаул столкнулись встречные "Лада Калина" и "Киа Рио". Авария произошла между Чураево и Сосновкой. Сила удара была так велика, что обе машины смяло до неузнаваемости, иномарка перевернулась и осталась лежать на обочине.
На месте ДТП скончалась 57-летняя жительница Дюртюлей, которая управляла отечественной машиной. 19-летний житель Бирска, сидевший за рулем "Киа", попал в больницу с различными травмами. Его состояние не уточняется.
Смертельная авария на дороге Уфа- Янаул.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU