В Башкирии водитель заехал на машине на детскую горку и снял это на видео
30 января неизвестный водитель на "шестерке" прокатился по главной площади Белорецка. На записях камер, которые попали в соцсети, видно, как он катается по тротуару, а потом и вовсе заезжает на детскую горку на площади Металлургов.
Кадры возмутили местных жителей и привлекли внимание полиции. Как стало известно позже, благодаря видеозаписям водителя удалось вычислить. Сотрудники ГИБДД уже составили два административных протокола, по которым хулигану выпишут штрафы.
- Проходит отслеживание всех передвижений этого водителя. Уже есть еще нарушения, по каждому факту также будет дана правовая оценка, - рассказал журналистам канала "360 Белорецк" глава ЕДДС Белорецкого района Антон Локоцков.
Как минимум за лихачом числятся два непогашенных штрафа, при этом его водительский стаж всего один год.
Водитель катается по площади в Белорецке.Анастасия КУЗНЕЦОВА
Водитель заехал на машине на горку в Белорецке.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU