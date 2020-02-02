В Башкирии водитель заехал на машине на детскую горку и снял это на видео

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:18:30+03:00

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30 января неизвестный водитель на "шестерке" прокатился по главной площади Белорецка. На записях камер, которые попали в соцсети, видно, как он катается по тротуару, а потом и вовсе заезжает на детскую горку на площади Металлургов.

Кадры возмутили местных жителей и привлекли внимание полиции. Как стало известно позже, благодаря видеозаписям водителя удалось вычислить. Сотрудники ГИБДД уже составили два административных протокола, по которым хулигану выпишут штрафы.

- Проходит отслеживание всех передвижений этого водителя. Уже есть еще нарушения, по каждому факту также будет дана правовая оценка, - рассказал журналистам канала "360 Белорецк" глава ЕДДС Белорецкого района Антон Локоцков.

Как минимум за лихачом числятся два непогашенных штрафа, при этом его водительский стаж всего один год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/758241" frameborder="0"></iframe> Водитель катается по площади в Белорецке.Анастасия КУЗНЕЦОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/758242" frameborder="0"></iframe> Водитель заехал на машине на горку в Белорецке.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU