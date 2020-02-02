2020-02-02T07:26:06+03:00
Общество

«На Первом»: Моргенштерн записал совместный трек с Иваном Ургантом

Текст рэпер придумал буквально на ходу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из передачи "Вечерний Ургант"Стоп-кадр из передачи "Вечерний Ургант"
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Знаменитый рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн стал гостем передачи "Вечерний Ургант". В беседе с Иваном Ургантом он рассказал, как начал заниматься музыкой. По словам рэпера, в 11 лет мама подарила ему микрофон. Тогда он увлекался треками АК-47 и Гуфа, однако в школе его музыкальные вкусы не оценили. Позже, когда у мальчика появилась гитара, он стал пробовать себя в рок-группах, а потом и как блогер. Но все же решил вернуться к рэпу и развиваться в этом направлении.

В конце передачи телеведущий предложил ему записать совместный трек. Для создания композиции они использовали различные спецэффекты, текст же рэпер буквально придумал на ходу. Итоговый вариант получил название «На Первом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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