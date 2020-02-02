«На Первом»: Моргенштерн записал совместный трек с Иваном Ургантом

2 Февр. 2020 2020-02-02T07:26:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Знаменитый рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн стал гостем передачи "Вечерний Ургант". В беседе с Иваном Ургантом он рассказал, как начал заниматься музыкой. По словам рэпера, в 11 лет мама подарила ему микрофон. Тогда он увлекался треками АК-47 и Гуфа, однако в школе его музыкальные вкусы не оценили. Позже, когда у мальчика появилась гитара, он стал пробовать себя в рок-группах, а потом и как блогер. Но все же решил вернуться к рэпу и развиваться в этом направлении.

В конце передачи телеведущий предложил ему записать совместный трек. Для создания композиции они использовали различные спецэффекты, текст же рэпер буквально придумал на ходу. Итоговый вариант получил название «На Первом».

ИСТОЧНИК KP.RU