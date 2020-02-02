Жителя Уфы встревожили странные белые пятна на Уфимке

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:18:24+03:00

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В Уфе спасателей вызвали на реку Уфимку в микрорайоне Сипайлово. Звонивший днем 1 февраля местный житель объяснил, что мимо домов №37 и №43 по улице Набережная проплывают подозрительные белые пятна. Уфимец предположил, что это сброшенные в реку отходы.

В Управлении гражданской защиты города рассказали, что прибывшие спасатели осмотрели водоем, но ничего опасного не нашли.

Скорее всего опасения уфимца вызвала плывущая по поверхности шуга, покрытая снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU